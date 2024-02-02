Шойгу: ВС РФ в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по Украине

Российские военные в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Министр уточнил, что удары были направлены на предприятия украинского ВПК, по военным складам, а также пунктам дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что киевский режим бросает оставшиеся резервы и проводит принудительные мобилизации с целью не допустить коллапса на линии боевого соприкосновения.

«В январе российские Вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников», - сообщил Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания озвучил потери ВСУ за прошедший месяц. По словам министра, потери противника за январь превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.