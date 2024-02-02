WP: Украина проинформировала Белый дом о решении уволить Залужного

Киев проинформировал Белый дом о намерении уволить главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что администрация США не выразила одобрения или несогласия с принятым решением, а заявила, что это выбор Владимира Зеленского. Согласно тексту материала, официальный указ об увольнении Залужного пока не вышел, и тот факт, что Киев заранее уведомил Белый дом о своем намерении, говорит о ключевой роли США как «самого мощного военного и политического союзника» Украины.

Автор статьи отмечает, что уход Залужного с поста главкома ВСУ может повлиять на моральный дух солдат, потому что он является одной из самых популярных фигур в украинском обществе. Его противостояние с Зеленским из-за разного подхода к преодолению неудач в зоне СВО может иметь негативные последствия, как отмечает Стивен Пайфер, эксперт по Восточной Европе из Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине.

Ранее в СМИ попала информация о планах Владимира Зеленского уволить Залужного с поста главкома ВСУ. По имеющимся данным, эту должность уже предложили главе ГУР (Главного управления разведки) украинского Минобороны Кириллу Буданову, а затем Командующему сухопутными войсками ВСУ генерал-полковнику Александру Сырскому, но оба отказались от нее.