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В Подмосковье приземлился борт со 195 освобожденными из плена военнослужащими

Возвращенные из плена военнослужащие ВС РФ пройдут медицинский осмотр, после их отправят на лечение.
2024-02-01 00:57:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В подмосковном аэропорту приземлился борт со 195 российскими военнослужащими. Все они возвращены в Россию из украинского плена, где им грозила смертельная опасность.

На Родине бойцы пройдут медицинский осмотр, после чего их отправят на лечение.

Как уточняло Минобороны РФ, обмен российских военнослужащих на украинских состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Днем 31 января оборонное ведомство показало кадры прибытия бойцов на российскую территорию. В комментариях они признаются, что давно ждали этого дня, в пути созваниваясь с родными и близкими.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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