Путин: Ил-76 в Белгородской области сбила американская система Patriot

Ил-76 в Белгородской области был сбит ракетой американской системы Patriot, это установила экспертиза. Об этом заявил Владимир Путин, отметив, что Россия настаивает на проведении международного расследования произошедшей трагедии.

«Самолет сбит - это уже установлено точно - американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила... Украинские власти обронили, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Желающих из международных организаций нет. Пользуясь случаем, я официально заявляю: мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ», - заявил Путин в ходе встречи с доверенными лицами.

Он также добавил, что западные СМИ ничего не говорят о произошедшем.

Катастрофа с Ил-76 произошла 24 января в Белгородской области. Украинские боевики сбили самолет, на борту которого находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все находившиеся в самолете люди погибли. Известно, что пуск ракет боевики осуществили при помощи ЗРК, который располагался в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.