Лидер киевского режима Владимир Зеленский позвонил президенту США Джо Байдену. Как сообщает «360», Зеленский хотел обсудить положение в зоне боевых действий.

По его словам, он рад, что может рассчитывать на поддержку Байдена. Зеленский совершил звонок, будучи на конференции по безопасности в Мюнхене.

«На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности поговорил по телефону с Джо Байденом. Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента», - заявил Зеленский.

Вместе с этим, главарь киевского режима надеется на принятие «мудрого решения» американским Конгрессом по вопросу продолжения поддержки Украины. В свою очередь Байден пообещал поддерживать связь.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский сделал заявление, отметив, что Соединенные Штаты перестанут считаться стратегическим союзником Украины, если не поступит новый пакет помощи.

Как сообщалось 17 февраля, в Белом доме обвинили Конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон указала, что не одобренный им очередной пакет помощи Украине из-за ухода на каникулы привел к переходу контроля над Авдеевкой в российским войскам.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ночью 17 февраля объявил о выводе ВСУ из Авдеевки. Решение, пояснил он, было аргументировано сохранением жизней солдат.

Вечером того же дня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении города Авдеевка в ДНР.