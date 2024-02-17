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В Белом доме обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки

В Белом доме заявили, что одобрение конгрессом нового пакета военной помощи Украине является жизненно важным.
Елизавета Егорова 2024-02-17 22:14:01
© Фото: via Globallookpress.com

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что в переходе Авдеевки под контроль российских военнослужащих виноват американский конгресс, который так и не одобрил очередной пакет помощи Украине. Уотсон подчеркнула, что запасы ВСУ истощаются.

«Такова цена бездействия конгресса. Украинцы продолжают храбро сражаться, однако их запасы вооружений истощаются. Жизненно важно, чтобы Палата представителей без промедления одобрила запрос о дополнительном финансировании для Украины», - цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 февраля новый главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе ВСУ из Авдеевки. Решение было аргументировано сохранением жизней солдат.

В российском МИД усомнились, что это была подлинная причина вывода войск. Официальный представитель Министерства Мария Захарова заявила, что для киевского режима реальное значение имеют не жизни людей, а деньги.

 

#в стране и мире #Белый дом #Конгресс #помощь Украине #Авдеевка
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