Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки ДНР под контроль российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. В сообщении уточняется, что город контролирует группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

«Сегодня в Кремле Министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российским военным удалось освободить около 32 квадратных километров земли. ВСУ в ходе боев за Авдеевку потеряли 1500 человек и приняли решение спешно покинуть населенный пункт, бросив оружие и технику, уточнили в МО РФ. Взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и сделать жизнь его мирных жителей более безопасной.

Напомним, что новый главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки в ночь на 17 февраля. Он объяснил это решение желанием сохранить жизни солдат.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.