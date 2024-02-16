Палата представителей США ушла на каникулы, оставив Киев без помощи

Нижняя палата Конгресса США - Палата представителей - ушла на перерыв до конца февраля. При этом конгрессмены так и не проголосовали о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

К работе они вновь приступят 28 февраля. В то же время в Белом доме обрушились с критикой в адрес Палаты представителей за такое решение. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что такие действия наносят ущерб нацбезопасности США, а спикер нижней палаты Майк Джонсон, республиканец, от штата Луизиана, виноват в падении авторитета Республиканской партии.

«Каждый день, когда спикер Джонсон ведет к ухудшению нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И каждый день, когда он откладывает голосование, падает авторитет республиканцев в Конгрессе в глазах американского народа», - цитирует Бейтс издание The Hill.

При этом 13 февраля сообщалось, что Сенат США одобрил пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов.

При этом еще 14,1 миллиарда отправится Израилю, еще 9,2 - на гуманитарную помощь гражданским лицам в зонах конфликтов и 4,8 - для поддержки региональных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. Поддержали законопроект 70 сенаторов, против выступили - 29.