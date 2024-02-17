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Сырский объявил о выводе ВСУ из Авдеевки

Как написал сам новый главнокомандующий ВСУ в соцсетях, принять такие меры пришлось, чтобы избежать окружения.
Анастасия Бобылева 2024-02-17 03:58:01
© Фото: Pool Ukrainian Presidentia Globallookpress

Новый главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Информация об этом размещена на официальной странице главнокомандующего в соцсетях.

Украинский главнокомандующий объяснил, что принял это решение, чтобы избежать окружения и сохранить жизни военнослужащих.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений спецоперации. Он отметил подвиги наших военнослужащих в этом районе, заявив, что российские бойцы там «воюют как следует».

Недавно Минобороны РФ сообщило об улучшении положения российских военнослужащих по переднему краю в районе Авдеевки. Ситуация улучшилась благодаря активным действиям «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем.

#ВСУ #Вывод войск #Авдеевка #Александр Сырский
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