Новый главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Информация об этом размещена на официальной странице главнокомандующего в соцсетях.

Украинский главнокомандующий объяснил, что принял это решение, чтобы избежать окружения и сохранить жизни военнослужащих.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений спецоперации. Он отметил подвиги наших военнослужащих в этом районе, заявив, что российские бойцы там «воюют как следует».

Недавно Минобороны РФ сообщило об улучшении положения российских военнослужащих по переднему краю в районе Авдеевки. Ситуация улучшилась благодаря активным действиям «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем.