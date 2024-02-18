Последствия удара ВСУ по Донецку ракетой со шрапнелью показали на видео

Украинские боевики обстреляли Ворошиловский район Донецка. ВСУ нанесли удары снарядами 122 калибра.

На опубликованном с места происшествия кадров можно заметить, как в результате обстрела осколки повредили жилое здание, а также сильно повреждено несколько автомобилей.

В СЦКК ДНР считают, что противник ударил по Ворошиловскому району 122 мм ракетой со шрапнелью словацкого производства. На месте инцидента нашли осколки боеприпаса, их передадут на экспертизу.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ за сутки 32 раза ударили по ДНР, есть раненые и погибшие. В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики погибли четыре и ранены шесть мирных жителей.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему российских войск Владимиру Путину о взятии Авдеевки. В свою очередь, президент РФ поздравил военнослужащих ВС РФ со взятием под контроль города. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что города Донецкой Народной Республики после взятия Авдеевки будут меньше обстреливаться. По его словам это произойдет с уходом украинских войск из города.