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Путин поздравил военнослужащих ВС РФ со взятием под контроль Авдеевки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что после доклада Шойгу Путин поздравил военных с успехом.
Анастасия Бобылева 2024-02-17 23:11:01
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин после доклада министра обороны страны Сергея Шойгу поздравил российских военнослужащих со взятием Авдеевки под контроль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», - отметил он.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу доложил Путину  о полном взятии Авдеевки. В Минобороны рассказали о потерях украинских войск в боях за город. По официальным данным, противник потерял более 1 500 бойцов за сутки.

#Кремль #Владимир Путин #поздравление #Авдеевка
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