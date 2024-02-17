Путин поздравил военнослужащих ВС РФ со взятием под контроль Авдеевки

Российский лидер Владимир Путин после доклада министра обороны страны Сергея Шойгу поздравил российских военнослужащих со взятием Авдеевки под контроль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», - отметил он.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки. В Минобороны рассказали о потерях украинских войск в боях за город. По официальным данным, противник потерял более 1 500 бойцов за сутки.