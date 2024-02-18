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Украинские боевики за сутки 32 раза ударили по ДНР, есть раненые и погибшие

В результате обстрелов территории Донецкой республики погибли четыре и ранены шесть мирных жителей.
Дарина Криц 2024-02-18 01:16:01
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

Украинские боевики 32 раза за сутки атаковали Донецкую Народную Республику. При ударах погибли четыре мирных жителя, среди них подросток 2009 года рождения.

Вместе с этим от ударов ВСУ шесть человек получили ранения, включая детей 2013 и 2015 годов рождения. Актуальную информацию о прошедших сутках - с 00:00 16 февраля по 00:00 17 февраля - сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки». - указали в ведомстве.

На Донецком направлении противник произвел 16 обстрелов, еще 15 на Горловском и один обстрел произошел по Ясиноватскому направлению.

Пострадало два жилых дома и один объект гражданской инфраструктуры. Во время обстрелов украинские националисты выпустили 109 различных боеприпасов.

При атаках ВСУ по населенным пунктам ДНР днем 17 февраля ранение получил военкор «Звезды» Даниил Пионтковский. Съемочная группа приехала в поселок для подготовки сюжета о последствиях утренней атаки ВСУ по Пантелеймоновке. В это время населенный пункт вновь оказался под ударом противника - его атаковал беспилотник.

Жители Пантелеймоновки рассказали, что в результате удара ВСУ уничтожило ближайший магазин, а продавщица погибла. Теперь пенсионеры вынуждены ходить за хлебом по разрушенной дороге, не понимая, зачем по их домам прилетают ракеты, ведь они не находятся на передовой.

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