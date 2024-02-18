Пушилин заверил, что города ДНР будут меньше обстреливаться после взятия Авдеевки

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что после взятия Авдеевки националисты будут меньше обстреливать города региона. Он сказал об этом в своем Telegram-канале.

«Наши города будут обстреливаться меньше», - указано в сообщении.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил благодарность бойцам, участвовавшим в освобождении города. Он также поздравил их с этим знаменательным событием.

Украинские боевики регулярно ведут обстрелы мирных населенных пунктов ДНР. Так, вечером 17 января ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке за 50 минут.