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Пушилин заверил, что города ДНР будут меньше обстреливаться после взятия Авдеевки

Пушилин написал в своем Telegram-канале, что украинские боевики после отступления из города Авдеевка будут меньше обстреливать населенные пункты в регионе.
Анастасия Бобылева 2024-02-18 00:24:01
© Фото: Таисия Воронцова РИА Новости

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что после взятия Авдеевки националисты будут меньше обстреливать города региона. Он сказал об этом в своем Telegram-канале.

«Наши города будут обстреливаться меньше», -  указано в сообщении.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил благодарность бойцам, участвовавшим в освобождении города. Он также поздравил их с этим знаменательным событием.

Украинские боевики регулярно ведут обстрелы мирных населенных пунктов ДНР. Так, вечером 17 января ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке за 50 минут.

#в стране и мире #ДНР #денис пушилин #обстрелы #Авдеевка
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