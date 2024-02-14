МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В аккаунте Карлсона его интервью с Путиным просмотрели свыше 200 млн человек

Американский журналист Карлсон 9 февраля опубликовал записанный с российским лидером разговор, длившийся более двух часов, во время которого были затронуты история Украины, сам украинский конфликт, теракты на «Северных потоках», тенденции нового мирового порядка и другие темы.
Марина Крижановская 2024-02-14 01:06:01
© Фото: @TuckerCarlson X

Количество просмотров интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону достигло 200 миллионов. Об этом свидетельствуют данные в аккаунте журналиста, где он разместил полноценную версию интервью, сообщает RT.

Одиннадцатого февраля главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала число его просмотров. По ее данным, суммировав все языки, источники, на которых оно было опубликовано, все просмотры во всех этих источниках, количество просмотров составило около миллиарда.

Напомним, 9 февраля Карлсон опубликовал записанный с российским лидером разговор, длившийся чуть более двух часов. Он вызвал резонанс во всем мире. Западные лидеры принялись критиковать как журналиста, так и само интервью, а ряд СМИ - испанская газета El Pais, американская Wall Street Journal, британская Times и немецкая Handelsblatt - указали, что интервью вышло не случайно, а в определенное время.

При этом посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что интервью Путина пользуется интересом среди американских избирателей, так как люди хотят слушать реалистичные оценки происходящего в мире и не хотят знать политизированные мнения «местных русофобов».

До начала интервью сообщалось о прибытии Такера Карлсона в столицу России. Он прогулялся по городу и посетил Большой театр.

#в стране и мире #интервью #Кремль #Владимир Путин #количество #просмотры #Такер Карлсон
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 