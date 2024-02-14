В аккаунте Карлсона его интервью с Путиным просмотрели свыше 200 млн человек

Количество просмотров интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону достигло 200 миллионов. Об этом свидетельствуют данные в аккаунте журналиста, где он разместил полноценную версию интервью, сообщает RT.

Одиннадцатого февраля главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала число его просмотров. По ее данным, суммировав все языки, источники, на которых оно было опубликовано, все просмотры во всех этих источниках, количество просмотров составило около миллиарда.

Напомним, 9 февраля Карлсон опубликовал записанный с российским лидером разговор, длившийся чуть более двух часов. Он вызвал резонанс во всем мире. Западные лидеры принялись критиковать как журналиста, так и само интервью, а ряд СМИ - испанская газета El Pais, американская Wall Street Journal, британская Times и немецкая Handelsblatt - указали, что интервью вышло не случайно, а в определенное время.

При этом посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что интервью Путина пользуется интересом среди американских избирателей, так как люди хотят слушать реалистичные оценки происходящего в мире и не хотят знать политизированные мнения «местных русофобов».

До начала интервью сообщалось о прибытии Такера Карлсона в столицу России. Он прогулялся по городу и посетил Большой театр.