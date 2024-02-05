Опубликованы новые кадры с Такером Карлсоном в отеле в центре Москвы

Американского телеведущего Такера Карлсона заметили в одной из гостиниц в центре Москвы. Кадры оказались в распоряжении «Звезды».

После того как журналист вышел из отеля, он сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Накануне в социальных сетях появились сообщения о том, что Карлсона видели в Большом театре. Как утверждалось, он был на балете «Спартак».

Напомним, ранее журналист рассказал, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, однако правительство США выступило против этого. По мнению члена палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, американские власти «содрогаются от мысли», что Карлсону удастся взять интервью у российского лидера.