МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы новые кадры с Такером Карлсоном в отеле в центре Москвы

Накануне появились сообщения, что журналист был в Большом театре на балете «Спартак».
Анна Назайкина 2024-02-05 10:49:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Американского телеведущего Такера Карлсона заметили в одной из гостиниц в центре Москвы. Кадры оказались в распоряжении «Звезды».

После того как журналист вышел из отеля, он сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Накануне в социальных сетях появились сообщения о том, что Карлсона видели в Большом театре. Как утверждалось, он был на балете «Спартак».

Напомним, ранее журналист рассказал, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, однако правительство США выступило против этого. По мнению члена палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, американские власти «содрогаются от мысли», что Карлсону удастся взять интервью у российского лидера.

#Москва #интервью #сша #журналист #наш эксклюзив #Такер Карлсон
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»