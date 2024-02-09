«Интервью в поворотное время»: как на Западе оценили разговор Путина с Карлсоном

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону продолжалось больше двух часов и вышло в шесть вечера по Вашингтону. В этот момент в Москве было два часа ночи. И адресовано оно в первую очередь американской аудитории. Уже с первых минут публикации интервью в соцсети Х интервью получило взрывной рост популярности. Всего лишь за полчаса - 10 млн просмотров. Сейчас их уже в 10 раз больше. Первый вопрос задает тональность всему разговору.

«У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?» - спрашивает Путин.

Представительский кабинет Первого корпуса Кремля. Там обычно президент принимает глав зарубежных делегаций. Вопросы к интервью, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, заранее не согласовывали. Карлсон приехал с собственным переводчиком.

Понятно, что для западный читателей многое будет сложно понять. Но там есть все равно специалисты, есть специалисты по нашей стране, для которых это будет очень важно и очень интересно», - сказал Песков.

Испанская газета El Pais называет интервью информационной бомбой. И отмечает, что не случайно в Кремле решили дать его именно сейчас, когда боевые действия на Украине «зашли в тупик», а в Республиканской партии назрел раскол по поводу предоставления дальнейшей военной помощи. О том, что Владимир Путин сумел в прайм-тайм выступить на многомиллионную американскую аудиторию, когда демократы в Конгрессе пытаются протолкнуть законопроект Джо Байдена, пишет и Wall Street Journal.

«Интервью вышло в поворотное время. Миллиарды долларов помощи Украине застряли из-за политического тупика в конгрессе, а Вооруженные силы России наступают на поле боя в борьбе с украинскими войсками, которые испытывают острый недостаток боеприпасов и вооружений», - пишет издание.

Интервью Путина Карлсону называет возможностью подточить президентскую кампанию Байдена и британская Times. А немецкая Handelsblatt пишет, что шумиху в СМИ вокруг журналиста, который, как считается, симпатизирует Трампу, можно рассматривать как активизацию предвыборной борьбы. Забывая напомнить, что республиканский Fox News, на котором 7 лет выходило вечернее шоу Карлсона, разорвал с ним контракт. Поэтому сначала интервью с Путиным журналист выложил на собственном сайте и только потом залил на YouTube.

«Он довольно подробно углубился в историю возникновения Украины и роли России. В какой-то момент я начал задавать ему свои вопросы. Он был недоволен тем, что я не дослушал его. Но в итоге я понял, что его отношение к истории и лежит в основе всей политики России по отношению к Украине», - рассказал Карлсон.

Вначале - получасовой экскурс в историю. Владимир Путин предлагает Карлсону, историку по образованию, внимательно изучить вопрос. Кроме этого он подробно рассказывает о том, как менялись взаимоотношения с США в новейшей истории России. Пять волн расширения НАТО на восток и, наконец, вооруженный госпереворот в Киеве президент называет последней чертой недальновидной политики западных лидеров.

«С политической точки зрения это колоссальная ошибка. Здесь, конечно, политическое руководство недоработало. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведет. Просто политическое руководство Штатов подогнало нас к черте, за которую мы уже не могли переступить, потому что это разрушало саму Россию», - сказал Путин.

Владимир Путин использует канал выхода на американскую аудиторию, чтобы вновь заявить о готовности к мирному урегулированию. Но для этого Зеленский должен отменить декрет о запрете переговоров с Россией. Кроме этого речь заходит и об одной из целей спецоперации.

«Нет, мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей – это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений. Вы говорите: Гитлера нет уже столько лет, 80 лет. Но дело его живет. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины, аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя!» - отметил Путин.

Президент пересказывает и свой разговор с одним из американских президентов в связи с поддержкой Западом террористов на Северном Кавказе.

«Я однажды со своим коллегой, тоже президентом США, поднял этот вопрос. Он говорит: „Не может быть, у тебя есть доказательства?” Я говорю: „Да”. Я был готов к этой беседе и дал ему эти доказательства. Он посмотрел и, знаете, что сказал? Я прошу прощения, но так было, я процитирую. Он сказал: „Ну я им надеру жопу”», - рассказал Путин.

Французская Le Monde называет работу Карлсона не просто а интервью, а настоящей рекламной акцией Владимира Путина. При этом британский таблоид Daily Mail, как будто и не было откровений Арахамии, называет потрясающими обвинения в адрес бывшего премьера Бориса Джонсона в срыве мирных переговоров Украины и России.

«Да хрен его знает, зачем он это сделал! У всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя», - ответил Путин на вопрос, зачем это сделал Джонсон.

Еще одна любопытная деталь - как увидели интервью Владимира Путина зрители в США и России. Справа - версия, что называется, в сухом остатке на официальном сайте Кремля, а слева - интервью в том виде, в котором оно вышло на сайте Такера Карлсона. За интервью с Владимиром Путина в Европе журналисту пригрозили санкциями. Писали даже, что Карлсона ждет судьба Джулиана Ассанжа. Впрочем, об усталости от традиционных либеральных медиа уже заявил и экс-кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший.

«Такера Карлсона ругали несколько дней. Устаревшие СМИ и демократический истеблишмент недовольны тем, что он просто выполняет свою работу. Позвольте нам самим решать», - сказал он.

В соцсети Х за интервью Владимира Путина внимательно следил и Илон Маск. На этом фоне в России уже звучат призывы разблокировать эту сеть.

Известный своими консервативными взглядами Такер Карлсон задавал Владимиру Путину и острые вопросы. Например, обсуждал ли он на встрече с Орбаном - очевидно, имея в виду их переговоры в Китае - возможность отчуждения части украинских земель Венгрии. Владимир Путин ответил, что нет. Обсуждали и взрывы «Северных потоков» - этот момент немецкая газета ZDF, например, упоминает как будто бы между прочим.

Кроме того, речь зашла о возможности освобождения задержанного по обвинению в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича. Владимир Путин не стал этого исключать. Но заявил, что со стороны американских спецслужб должно быть встречное движение.

«Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся и было много случаев, когда мы договаривались. Можем и сейчас договориться, но только надо договариваться. <...> Мне тоже хотелось бы, чтобы он поехал домой в конце концов. Говорю искренне совершенно», - сказал Путин.

Происходящее на Украине Владимир Путин назвал в известной степени элементом гражданской войны. Отношения между народами России и Украины, по мнению президента, рано или поздно восстановятся. А в качестве подтверждения этого привел один из случаев во время спецоперации.

«На поле боя происходит боестолкновение. Конкретный пример: украинские солдаты попали в окружение. Это конкретный пример из жизни, боевые действия. Наши солдаты им кричат: “Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!” И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: “Русские не сдаются!” - и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают», - рассказал Путин.

В Еврокомиссии уже заявили, что ничего нового для себя не услышали. В США пока в принципе интервью Владимира Путина не комментировали. Хотя он обращался не столько к американским элитам, сколько к рядовым гражданам.