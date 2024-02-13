Антонов объяснил, почему интервью с Путиным популярно среди американцев

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону пользуется таким интересом среди избирателей в США, потому что люди хотят слушать реалистичные оценки происходящего в мире. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Избирателям нужны реалистичные оценки происходящего в мире и, в частности, в нашей стране. Отсюда, к слову, подлинный интерес к недавнему интервью президента России Такеру Карлсону», - цитирует ТАСС слова Антонова.

Дипломат добавил, что американцы уже не хотят слушать политизированные мнения «местных русофобов». По словам Антонова, очевидно, что электорат США нуждается в голосе разума.

Ранее стало известно, что в офисе Владимира Зеленского боятся негативного влияния видеозаписи на поставки вооружений Украине. По словам советника руководителя офиса Сергея Лещенко, интервью может изменить мнение американцев на счет целесообразности военной помощи Киеву. В этом случае политики могут ограничить поставки.