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Симоньян назвала количество просмотров интервью Путина Карлсону в мире

Центральными темами интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону стали Украина и ход СВО, а также отношения России с США и НАТО.
Ирина Егорова 2024-02-11 21:19:01
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

К сегодняшнему дню интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону суммарно набрало уже порядка миллиарда просмотров на всех платформах, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, никогда в истории журналистики не было такого интервью.

«Я попросила коллег своих посчитать. Это сложно и трудно, потому что нужно взять все языки, все источники, на которых было опубликовано, все просмотры во всех этих источниках. Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда», – заявила она в эфире телеканала «Россия-1».

Она считает, что интервью Путина стало самым знаковым и историческим медийным событием. Оно было опубликовано на странице самого журналиста в социальной сети Х, на официальном сайте Карлсона, на его YouTube-канале, сайте Кремля и многих отечественных и зарубежных СМИ. Только в Х, на момент написания материала, количество просмотров составляет почти 192 миллиона.

Напомним, что разговор Путина и Карлсона состоялся 9 февраля. Он длился 2 часа и 7 минут. За это время президент России ответил примерно на 60 вопросов. В течение получаса Путин рассказывал про историю многовековых отношений России и Украины, которая «с трудом дастся» американской аудитории. 

Как и было анонсировано Такером ранее, центральными темами беседы стали ситуация на Украине, ход спецоперации, взаимоотношения Москвы с Вашингтоном и НАТО. По его итогам Такер Карлсон заявил, что Владимир Путин очень умный собеседник. Мнения зарубежных СМИ о разговоре Путина и американского журналиста очень разделились - от «интервью года» до «позора Карлсона».

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