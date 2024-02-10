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Новый главком ВСУ Сырский провел телефонный разговор с командованием США

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Комитета начальников штабов США Чарльз Браун обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.
Ян Брацкий 2024-02-10 02:37:01
© Фото: osirskiy, Telegram

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Председателем Комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Генерал Сырский проинформировал генерала Брауна о своих приоритетах на посту главнокомандующего и своих дальнейших шагах», - написал Умеров на своей странице в соцсети Х.

По его словам, собеседники обсудили дальнейшее сотрудничество и план действий на линии боевого соприкосновения.

Напомним, Александр Сырский сменил на посту главкома Валерия Залужного, которого Владимир Зеленский отправил в отставку восьмого февраля. В украинской армии, как писали американские СМИ, таким перестановкам не рады. Солдаты недолюбливают Сырского, считая его военачальником советского образца. Кроме того, Сырский получил прозвище «мясник» из-за готовности продолжать бессмысленное сопротивление, несмотря на тяжелейшие потери.

В офисе Владимира Зеленского сообщили, что одной из задач Александра Сырского на новой должности будет проведение аудита мобилизованных. Необходимо точно узнать, сколько их, где они и чем занимаются. Вероятно, многих нет в живых, а командиры «забывают» вносить фамилии погибших в соответствующие списки и продолжают получать выплаты на бойцов. В Кремле ранее заявили, что отставка Залужного с поста главкома ВСУ не изменит положение дел на линии боевого соприкосновения и не изменит ход спецоперации, которая будет доведена до конца.

#Украина #сша #ВСУ #телефонный разговор #Сырский #умеров
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