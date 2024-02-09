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Politico: в ВСУ нового главкома Сырского называют «мясник» и «генерал 200»

Украинские военные считают Сырского «суровым генералом, который бессердечно подвергает своих людей опасности», пишет Politico.
Максим Крюков 2024-02-09 07:42:01
© Фото: Ukraine Presidency, Ukrainian Pre, Keystone Press Agency, Global Look Press

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский получил от украинских военных прозвища «мясник» и «генерал 200» в связи с потерями, которые армия понесла под его руководством. Об этом пишет Politico.

Как отмечает американское издание, военачальник известен тем, что возглавлял украинские войска в Артемовске ДНР, «посылая волну за волной солдат навстречу огню противника».

«По этой и другим причинам Сырский крайне непопулярен среди рядовых украинских граждан», - говорится в материале.

Источник издания заявил, что назначение экс-командующего Сухопутными войсками ВСУ «вряд ли окажет положительное влияние на Украину», так как находящиеся на передовой военнослужащие считают его «суровым генералом, который бессердечно подвергает своих людей опасности».

«Украинские военные дали Сырскому ужасное прозвище: "мясник"», - сказал собеседник Politico.

По словам капитана ВСУ, это прозвище прижилось так же, как и «генерал 200» - в честь «груза 200» (условное кодированное обозначение, применяемое при перевозке тела погибшего военнослужащего к месту захоронения. - Прим. ред.).

Напомним, накануне Владимир Зеленский отправил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в отставку и назначил на этот пост Александра Сырского. Как писала американская газета Washington Post, украинские солдаты недолюбливают нового главкома ВСУ и «считают его командиром советского образца».

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