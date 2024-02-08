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Зеленский сообщил о назначении главнокомандующим ВСУ Сырского

Ранее Александр Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.
Владимир Рубанов 2024-02-08 19:46:01
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off Keystone Press Agency, Global Look Press

Владимир Зеленский заявил, что назначил главкомом ВСУ командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

Зеленский заявил, что хотел бы «одинакового видения» в Работино или Авдеевке, в Генеральном штабе и ставке. Он добавил, что провел «десятки разговоров» с командирами разного уровня.

По словам Зеленского, генералы Андрей Гнатов, Михаил Драпатый, Игорь Скибюк, полковники Павел Палиса и Вадим Сухаревский могут занять руководящие должности в армии.

Ранее о решении сменить руководство вооруженных сил сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

#Украина #ВСУ #Владимир Зеленский #Валерий Залужный #Александр Сырский
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