Зеленский сообщил о назначении главнокомандующим ВСУ Сырского

Владимир Зеленский заявил, что назначил главкомом ВСУ командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

Зеленский заявил, что хотел бы «одинакового видения» в Работино или Авдеевке, в Генеральном штабе и ставке. Он добавил, что провел «десятки разговоров» с командирами разного уровня.

По словам Зеленского, генералы Андрей Гнатов, Михаил Драпатый, Игорь Скибюк, полковники Павел Палиса и Вадим Сухаревский могут занять руководящие должности в армии.

Ранее о решении сменить руководство вооруженных сил сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.