WP: солдаты ВСУ недолюбливают нового главкома Сырского

Украинские солдаты недолюбливают нового главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, пишет газета Washington Post. Ранее Владимир Зеленский заявил, что к руководству войсками приступает новая команда во главе с военачальником. До этого Сырский командовал сухопутными войсками Украины.

«Но среди рядовых солдат Сырского особенно не любят: многие считают его командиром советского образца», - пишет издание.

Как сообщает Politico, между бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и Пентагоном возникли разногласия по поводу тактики ведения контрнаступления, что и могло стоить ему места. США настаивали, чтобы ВСУ провели мощный прорыв на одном из направлений, которое просчитают американские стратеги. Однако Залужный решил вести наступление на нескольких направлениях полагая, что так Москве будет сложнее реагировать.

Сегодня Владимир Зеленский заявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ. Зеленский сказал, что хотел бы добиться «одинакового видения» в Работино или Авдеевке, генштабе и ставке.