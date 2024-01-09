В Пентагоне рассказали о состоянии министра обороны Остина

Министр обороны США Ллойд Остин остается в Национальном военно-медицинском центре и находится в хорошем состоянии, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Остин больше не находится в отделении интенсивной терапии и выздоравливает «в более уединенном помещении больницы», говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Глава американского военного ведомства поправляется и находится в хорошем настроении, уточнил Райдер. Он продолжает испытывать дискомфорт, но прогноз благоприятный. Однако конкретной даты его выписки из больницы до сих пор нет. До тех пор в Пентагоне обязались предоставлять ежедневную информацию о состоянии своего шефа.

Райдер сообщил некоторые подробности относительно работоспособности Остина. По его словам, глава Минобороны США вернулся к своим обязанностям в пятницу вечером, получал оперативную информацию и давал необходимые указания. Он поддерживает связь со старшим составом, имеет полный доступ к необходимым возможностям безопасной связи и продолжает следить за повседневной деятельностью министерства обороны по всему миру, говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня Остин поговорил по телефону со своим заместителем Кэтлин Хикс и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Остин попал в больницу с осложнениями после плановой медицинской процедуры 1 января. Оказалось, что о состоянии здоровья министра обороны не уведомили Белый дом. Пентагон три дня замалчивал госпитализацию Остина и оповестил Конгресс примерно за 15 минут до публичного заявления.

Конгрессмены потребовали от главы Пентагона деталей об этой истории. В то же время в Белом доме заявили, что Байден не отправит в отставку Остина из-за странной госпитализации.