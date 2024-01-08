Конгрессмены США потребовали от главы Пентагона деталей его госпитализации

От главы Пентагоны Ллойда Остина в связи с его внезапной госпитализацией требуют объяснения деталей случившегося, у конгрессменов возникло много вопросов к министру из-за его болезни.

Заявление инициировали Майк Роджерс, республиканец от штата Алабама, и Адам Смит, демократ от штата Вашингтон, а также председатель комитета по вооруженным силам.

«Мы желаем министру Остину скорейшего выздоровления, в то же время мы обеспокоены тем, как было обнародовано раскрытие информации о его состоянии. Несколько вопросов остаются без ответа, в том числе о том, какую медицинскую процедуру он проходил и связанные с ней осложнения, каково текущее состояние здоровья Остина, как и когда было осуществлено делегирование его обязанностей, а также причина задержки уведомления президента и конгресса», - сообщается в тексте заявления, опубликованном на сайте комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США.

Чиновники уточнили, что «прозрачность» данной информации имеет ключевое значение и попросили предоставить данные сведения о состоянии своего здоровья, а также о процессе принятия решений в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Остин идет на поправку, пребывает в хорошем настроении и работает «на удаленке» из Национального медицинского центра Уолтера Рида. Он добавил, что дата выписки министра оборонного ведомства США пока неизвестна.

Напомним, что Остин попал в госпиталь с осложнениями после плановой медицинской процедуры 1 января. На период госпитализации Остин передал бразды правления Пентагоном Кэтлин Хикс. Бывший вице-президент США Майк Пенс обвинил шефа Пентагона в халатности, назвав «неприемлемым» решение главы оборонного ведомства. Байден уже пообщался с министром по телефону, он выразил Остину свое доверие и поддержал его.