Politico: Пентагон три дня замалчивал госпитализацию Остина

Пентагон несколько дней скрывал от администрации Белого дома госпитализацию министра обороны США Ллойда Остина, пишет Politico. Пресс-служба министерства не разглашала эту информацию, которая стала шоком для руководства Штатов.

«Сотрудники СНБ были удивлены, что Пентагону потребовалось так много времени, чтобы сообщить им о статусе Остина. Пентагон не обнародовал эту информацию, уведомив Конгресс примерно за 15 минут до публичного заявления», - написали авторы материала.

Бывший министр обороны США Чак Хейгел заявил, что Пентагон обязан сообщать о состоянии и местонахождении своего главы и всегда быть в курсе перемещений членов его кабинета.

Напомним, о внеплановой госпитализации Ллойда Остина стало известно 1 января. Сообщалось, что у главы Пентагона возникли осложнения после неназванной медицинской процедуры. Теперь от министра требуют объясниться. Конгрессмены хотят знать обстоятельства госпитализации Остина и его текущее состояние.