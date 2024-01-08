Белый дом: Байден не отправит в отставку Остина из-за «тайной» госпитализации

Американский президент Джо Байден не планирует отправлять в отставку министра обороны США Ллойда Остина после того, как он не сообщил о том, что был госпитализирован. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

По его словам, глава государства уважает тот факт, что Ллойд Остин взял на себя ответственность за «отсутствие прозрачности».

Напомним, ранее стало известно, что американский министр обороны был госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры 1 января. Сейчас его обязанности исполняет Кэтлин Хикс.

Позже выяснилось, что о состоянии здоровья Ллойда Остина не уведомили Белый дом. О госпитализации якобы не был в курсе даже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.