Politico: Байден доверяет Остину и пообщался с ним после тайной госпитализации

По данным Politico, в политических кругах США назревает скандал из-за болезни министра обороны Ллойда Остина.

Несколько дней назад он попал в отделение интенсивной терапии с осложнениями после плановой медицинской процедуры. На период госпитализации Остин передал бразды правления Пентагоном Кэтлин Хикс. И теперь, как стало известно, американским СМИ, о нездоровье Остина официально не уведомили Белый дом, и даже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан был не в курсе ситуации.

«Не сообщать, конгрессу или СМИ, что он болен, а затем сообщить сотрудникам Пентагона, что он работает из дома... это проблема», - поделился оценкой ситуации один из высокопоставленных сотрудников Пентагона.

По словам источника Politico, Байдену эта история тоже не понравилась, но он на стороне Остина, поддержал его разговором, так как «полностью доверяет министру Остину». А вот сотруднику, который нарушил протокол и не уведомил руководство страны о здоровье главы военного ведомства, могут показать на дверь.