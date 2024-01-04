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В Малом театре рассказали о состоянии госпитализированного с инсультом Юрия Соломина

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что народного артиста Соломина могут выписать из больницы после праздников.
Алина Луговая 2024-01-04 20:10:01
© Фото: Владимир Федоренко РИА Новости

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина могут выписать из больницы  после новогодних праздников. Об этом рассказала РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. 

«Состояние Юрия Мефодьевича по-прежнему стабильное. После праздников будем, возможно, выписывать его из больницы», - сказала Михайлова.

Напомним, Юрия Соломина госпитализировали с инсультом шестого ноября. Он потерял сознание на улице. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Через две недели его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. Врачи также боролись с воспалением легких у пациента.

В 2020 году Юрий Соломин получил звание Героя Труда «за особые трудовые заслуги». Вместе с ним этого звания были удостоены еще четыре человека. 

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