Врачи рассказали, что Соломин в тяжелом состоянии лежит в реанимации

Юрий Соломин находится в отделении анестезиологии-реанимации для людей с острым нарушением мозгового кровообращения.

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Врачи одной из московских больниц, где сейчас находится народный артист СССР и художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин, рассказали, что мужчина лежит в реанимации в тяжелом состоянии.

«Состояние тяжелое, сознание ясное, дыхание самостоятельное», - приводит РИА Новости слова медиков.

В агентстве добавили, что Соломин лежит в отделении анестезиологии-реанимации для людей с острым нарушением мозгового кровообращения.

Напомним, что о госпитализации артиста стало известно днем 6 ноября. Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала «Звезде», что Соломин потерял сознание на улице, когда выезжал в театр. По некоторым данным, у него случился инсульт.