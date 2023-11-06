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Народного артиста Соломина госпитализировали после потери сознания на улице

Елизавета Егорова
14:26 06.11.2023
Юрий Соломин потерял сознание на улице, когда выезжал в театр, сообщила «Звезде» директор Государственного академического Малого театра.
Народного артиста Соломина госпитализировали после потери сознания на улице
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина госпитализировали. Директор театра Тамара Михайлова сообщила «Звезде», что он потерял сознание на улице.

«Он действительно госпитализирован. Он потерял на улице сознание, когда выезжал в театр», - рассказала Михайлова нашему телеканалу.

Что именно произошло с артистом пока неизвестно. По данным Mash, у него случился инсульт. 

Юрий Соломин получил широкую известность после главной роли Павла Кольцова в фильме «Адъютант его превосходительства», также он снимался в «Блокаде», «Летучей мыши» и других фильмах. В качестве режиссера он снял «Вначале было Слово» и фильм-спектакль «Таинственный ящик».

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