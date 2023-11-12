Директор Малого театра сообщила, что Соломина переведут в обычную палату

Диктор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что состояние артиста Юрия Соломина стабильно тяжелое, но есть «определенная положительная тенденция».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова сообщила «Звезде» о наметившейся положительной тенденции в самочувствии Народного актера Юрия Соломина. Она подтвердила улучшение состояние артиста.

«Да, я могу сказать, что состояние у него стабильно тяжелое, но есть определенная положительная тенденция», - рассказала директор театра.

Дополнительно она сказала, что в понедельник, 13 ноября, Соломина переведут из реанимационной палаты в обычную палату в другом корпусе. Говоря о стабильно тяжелом состоянии, она отметила, что есть такое положение, когда в этом состоянии пациент на этапе значительного улучшения.

«Динамика положительная. Так что у нас, Слава Богу, обошлось», - подытожила Тамара Михайлова.

Напомним, 6 ноября Народного артиста Соломина госпитализировали после потери сознания на улице. Он направлялся на работу и в это время ему стало плохо.

Его невестка Мария 10 ноября в беседе со «Звездой» рассказала, что у госпитализированного актера плохо действуют рука и нога. В целом его состояние оценивается как удовлетворительное, он все время в сознании и сам ест.