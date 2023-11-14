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У Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония

Ирина Егорова
17:51 14.11.2023
По словам родственницы артиста, это «больничная инфекция», но «воспаление» стоит не в первом ряду в череде его проблем.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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У худрука Малого театра Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала родственница Юрия Соломина Мария. Она каждый день разговаривает с дочерью актера о состоянии его здоровья.

«Она сказала, что у него воспаление легких, но она как-то не особенно придала этому значение. Сейчас он говорит более менее связно и узнает», - рассказала Мария Соломина.

По ее словам, это «больничная инфекция», но «воспаление» стоит не в первом ряду в череде его проблем.

Напомним, что народный артист СССР и художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин был госпитализирован шестого ноября после потери сознания. На сегодняшний день Соломина перевели в обычную палату, а его состояние оценивается врачами как стабильно тяжелое, но с «определенной положительной тенденцией».

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