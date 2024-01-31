При нанесении удара по Ил-76 под Белгородом использовался ЗРК Patriot. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сегодня стали известны результаты предварительной судебной экспертизы фрагментов сбитого 24 января под Белгородом самолета Ил-76, который перевозил для обмена 65 украинских военнопленных. Эксперты, как сообщило РИА Новости, установили, что пущенная по самолету ракета была западного производства. Теперь в ТАСС уточнили, что пуск осуществлен с помощью ЗРК Patriot.

«С большой вероятностью, использовался ЗРК Patriot», - передает ТАСС.

Это американский зенитный ракетный комплекс, который стоит на вооружении Армии США и стран-членов НАТО, известно, что это вооружение поставляется на Украину как военная помощь ВСУ. Ранее о поражении самолета Ил-76 батареей ПВО Patriot, переданной НАТО Киеву, писало France Info.

Напомним, что по поручению российского президента все этапы расследования этой трагедии широко освещаются. Так, уже известно, что пуск ракеты по самолету осуществили из села Липцы Харьковской области.