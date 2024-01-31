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Экспертиза показала, что Ил-76 под Белгородом сбила ракета ПВО западного производства

Стали известны новые подробности расследования.
Ирина Елагина 2024-01-31 12:37:01
© Фото: СК РФ, РИА Новости

Стали известны новые подробности расследования крушения Ил-76 под Белгородом. По информации РИА Новости, экспертиза подтвердила западный след в этой авиакатастрофе.

«Экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства», - передает агентство со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось, что расшифровка данных черных ящиков подтвердила версию о ракетном ударе по самолету, который выполнял гуманитарный рейс, перевозил группу украинских военнопленных для обмена и был сбит 24 января. Все, кто находился на борту - это 65 военнопленных, трое сопровождающих офицеров и шесть членов экипажа, - погибли. Президент России Владимир Путин дал поручение провести тщательное расследование этой трагедии с обнародованием всех деталей предварительного следствия. Так, уже установлено, что запуск ракеты по самолету с военнопленными произведен с территории Харьковской области.

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