США попросили Польшу отдать Киеву ЗРК Patriot в обмен на «Железный купол»

Ранее Израиль отказал официальному Киеву в отправке на Украину систем ПВО «Железный купол».

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Власти США обратились к Польше с просьбой передать Украине имеющиеся в распоряжении Варшавы зенитные ракетные комплексы Patriot. Взамен Белый дом пообещал полякам американские системы противовоздушной обороны, известные как «Железный купол», пишет Politico.

«Польша может развернуть свои системы Patriot на Украине, где мы уже развернули системы Patriot», - отметил член Сената Конгресса США Крис Ван Холлен.

По его мнению, это обходной путь, так как Израиль отклонил просьбу Вашингтона и Киева отправить «Железный купол» непосредственно на Украину.

Систему противоракетной обороны Patriot развернули над Варшавой в минувший четверг. Это произошло впервые в польской истории, сообщил глава оборонного ведомства страны Мариуш Блащак. Американский ЗРК предназначен для уничтожения крылатых, баллистических ракет и ракет малого радиуса действия.