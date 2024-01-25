Военный источник сообщил France Info, что Ил-76 сбила батарея Patriot ВСУ

Российский самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области батареей ПВО американского производства Patriot, переданной на вооружение ВСУ. Об этом пишет издание France Info со ссылкой на французский военный источник.

Экстренное заседание Совбеза ООН с обсуждением атаки ВСУ на военно-транспортный самолет состоится в пятницу, 26 января, в 01:00 по московскому времени. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находившийся с визитом в Нью-Йорке, просил провести эту встречу в среду, но председательствующая в СБ Франция отказала.

В Минобороны России квалифицировали случившееся как теракт. В военном ведомстве сообщили, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом, который располагался в районе населенного пункта Липцы в Харьковской области.

На борту Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Их перевозили в Белгородскую область для обмена. Кроме того, там были шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.