СК РФ: установлена точка пуска ракеты, поразившей Ил-76 в Белгородской области

Удалось установить точку пуска ракеты, которая поразила самолет Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Как уточняется, точка была определена, в частности, благодаря радиолокационным средствам объективного контроля воздушного пространства.

«Установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области», - рассказали в СК.

В минувшую среду, 24 января, недалеко от села Яблоново прогремел мощный взрыв. Позже стало известно о крушении российского Ил-76.

Как сообщили в Минобороны России, киевский режим совершил теракт, в результате которого был сбит самолет, перевозивший 65 пленных бойцов ВСУ для обмена. Также на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и три сопровождающих российских военнослужащих. При крушении никто не выжил.