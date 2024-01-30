Нигер и еще две страны заявили о выходе из ЭКОВАС

В Нигере заявили о выходе из ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки). Страна направила официальное уведомление о выходе из блока, об этом сообщило агентство Reuters.

«Нигер проинформировал западноафриканский блок ЭКОВАС о своем решении о выходе в официальном уведомлении», - уточнили репортеры.

При этом о своем выходе из организации, помимо Нигера, объявили Мали и Буркина-Фасо. Три страны объединились в союз для коллективной обороны. Лидер переходного периода Мали полковник Ассими Гоита заявил о подписании с главами Буркина-Фасо и Нигера хартии Липтако-Гурма, учреждающую Альянс государств Сахеля.

Причиной такого поступка стали «незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции» со стороны регионального блока в отношении стран. Само ЭКОВАС после заявления заявило о приверженности поиску решения через переговоры и что якобы не получало официальных уведомлений от этих государств.

В Нигере резко поменялось отношение к ЭКОВАС после прихода к власти военных во главе с командующим президентской гвардией генералом Абдурахманом Тчиани, отстранив президента Мохамеда Базума.

Тогда большинство стран Запада и ЭКОВАС осудили госпереворот, и в начале августа 2023 года в Абудже прошла чрезвычайная встреча начальников генштабов вооруженных сил стран ЭКОВАС. Участники мероприятия приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Также сообщалось о подготовке ЭКОВАС авиации к возможному вторжению в Нигер.