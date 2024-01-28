Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из ЭКОВАС

Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили, что немедленно покидают Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС), сообщило агентство Reuters.

«Спустя 49 лет доблестные народы Буркина-Фасо, Мали и Нигера с сожалением и большим разочарованием отмечают, что организация отошла от идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканизма», - заявил в обращении по национальному телевидению представитель военных властей Нигера полковник Амаду Абдраман.

Организация ЭКОВАС активно участвовала в дискуссиях об урегулировании ситуации вокруг Нигера после военного переворота в этой стране в июле 2023 года. На прошлой неделе делегация сообщества не прибыла на переговоры в нигерской столице Ниамее, сославшись на техническую неисправность самолета.

Назначенный военными властями премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн обвинил ЭКОВАС в непорядочности. В декабре 2023 года премьер Нигера заявлял РИА Новости, что страна рассчитывает в январе возобновить переговоры с сообществом и призывает к скорейшему снятию санкций.

Военные Нигера летом 2023 года отстранили от власти президента Мохамеда Базума. Страну возглавил командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани. В ЭКОВАС осудили переворот и пригрозили вторжением, которое, впрочем, не состоялось.