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Мали, Буркина-Фасо и Нигер объединились в союз для коллективной обороны

Елизавета Егорова
21:35 16.09.2023
Три африканские страны создали альянс для оказания взаимной помощи.
Мали, Буркина-Фасо и Нигер объединились в союз для коллективной обороны
© Фото: @GoitaAssimi Twitter
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Три африканских государства, Мали, Буркина-Фасо и Нигер, объединились в союз для обеспечения коллективной безопасности и оказания помощи друг другу. Об этом сообщил лидер переходного периода Мали полковник Ассими Гоита в соцсети X (бывший Twitter).

«Я подписал сегодня с главами государств Буркина-Фасо и Нигер хартию Липтако-Гурма, учреждающую Альянс государств Сахеля», - написал Гоита.

Ранее стало известно, что мятежники, устроившие военный переворот в Нигере потребовали от Франции составить график вывода войск с территории африканского государства.

Сложившийся «политический тупик» между двумя странами все же может вынудить Францию пойти на это, сообщает AFP. Французские военные могут быть выведены через Бенин. Они вернутся на родину или их перебросят на Ближний Восток.

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