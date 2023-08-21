В ЭКОВАС готовят авиацию к возможному вторжению в Нигер
Какие именно страны проводят подготовку к вторжению не уточняется.
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На военных аэродромах стран-участниц Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) проводят подготовку к возможному военному вторжению в Нигер, где ранее произошел военный переворот. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
В каких именно странах наблюдается усиленная военная подготовка не уточняется. Телеканал сообщает об активном передвижении военной авиации на территории аэродромов стран организации.
Накануне в ЭКОВАС подтвердили, что организация все еще рассматривает возможность вторжения в Нигер. Несмотря на то, что они «не хотят воевать с народом Нигера», вариант военной интервенции для восстановления конституционного порядка «все еще на столе».