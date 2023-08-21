В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ЭКОВАС готовят авиацию к возможному вторжению в Нигер

Елизавета Кондрикова
19:20 21.08.2023
Какие именно страны проводят подготовку к вторжению не уточняется.
В ЭКОВАС готовят авиацию к возможному вторжению в Нигер
© Фото: Djibo Issifou, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

На военных аэродромах стран-участниц Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) проводят подготовку к возможному военному вторжению в Нигер, где ранее произошел военный переворот. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

В каких именно странах наблюдается усиленная военная подготовка не уточняется. Телеканал сообщает об активном передвижении военной авиации на территории аэродромов стран организации.

Накануне в ЭКОВАС подтвердили, что организация все еще рассматривает возможность вторжения в Нигер. Несмотря на то, что они «не хотят воевать с народом Нигера», вариант военной интервенции для восстановления конституционного порядка «все еще на столе».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:37 В стране и мире
Под Парящим мостом в «Зарядье» нашли тело четвертого утонувшего диггера
17:05 В стране и мире
ФСБ задержала сотрудника железной дороги за диверсию в Херсоне
16:56 Армия
МО РФ: еще один украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
15:53 В стране и мире
Число отравившихся шаурмой во Владимире достигло 107
15:06 В стране и мире
Швеция заявила об отсутствии планов отправлять Украине истребители Gripen
Популярное
Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне
Лада Дэнс впервые после аварии вышла на сцену
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.