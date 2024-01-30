В США сообщили, что золотые медали Игр в Пекине передадут американским фигуристам

Американские фигуристы, принимавшие участие на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, получат золотые метали за победу в командном турнире. Об этом сообщила генеральный директор Олимпийского комитета США Сара Хиршланд.

После завершения дела Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой результаты российской сборной на ОИ-2022 могут аннулировать, а в МОК сообщили, что участникам командных соревнований выдадут медали, «которых они так долго ждали». Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение об утверждении результатов олимпийского командного турнира фигуристов 7 февраля.

«Сара Хиршланд подтверждает, что разговаривала с Международным олимпийским комитетом (МОК) и получила информацию о том, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине», - говорится в сообщении Олимпийского комитета США в соцсети Х.

Американскую сторону на Олимпийских играх в Пекине 2022 года представляли Натан Чен, Винсент Чжоу, Карен Чен, Алекса Книрим, Брэндон Фрейзер, Мэдисон Чок, Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Валиева обвинялась в сдаче положительной допинг-пробы 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России - в крови спортсменки обнаружили микродозу триметазидина. По решению Спортивного арбитражного суда Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил начиная с 25 декабря 2021 года, а все ее титулы, полученные позже этой даты, аннулируют.