В МОК заявили, что рады завершению дела в CAS по Валиевой

Международный олимпийский комитет заявил, что приветствует окончание разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«МОК приветствует тот факт, что решение CAS внесло ясность в это дело», - цитирует РИА Новости сообщение МОК.

Также отмечается, что участники командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине «смогут получить свои медали, которых они так долго ждали». МОК также выразил сожаление спортсменам, которым пришлось ждать окончательных результатов соревнований два года.

Напомним, в понедельник Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политизированным решение CAS по спортсменке из России.

Такое решение прокомментировал и Олимпийский комитет России. В организации заявили, что спорту Российской Федерации объявили войну.