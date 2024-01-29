Камиле Ваилевой аннулируют все титулы после 25 декабря 2021 года

Фигуристку Камилу Валиеву лишат всех титулов, которые она получила с 25 декабря 2021 года. Соответствующее решение приняли в Спортивном арбитражном суде.

«Все соревновательные результаты Камилы Валиевой с 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими последствиями (включая лишение любых титулов, наград, медалей, прибыли, призов и денег за выступление)», - следует из решения CAS.

Напомним, CAS также дисквалифицировал спортсменку на четыре года из-за положительной допинг-пробы, которую обнаружили 25 декабря 2021 года. Дисквалификация отсчитывается именно с этой даты. По данным комиссии, спортсменка не смогла доказать, что нарушила правила неумышленно.

Стороны могут подать апелляцию на решение в течение 30 дней в Федеральный трибунал Швейцарии. При этом спектр оснований для апелляции существенно ограничен.

За прошедшие два года, пока длились разбирательства, спортсменка приняла участие во многих турнирах. Она получила олимпийское золото в командном турнире, выиграла чемпионат Европы 2022 года, стала второй на чемпионате России 2022 года. Всего у фигуристки семь золотых медалей, две серебряных и одна бронзовая.