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Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Решение о дисквалификации Валиевой вынес спортивный арбитражный суд.
Елизавета Егорова 2024-01-29 17:08:01
© Фото: Vladimir Baranov, Globallook Press

Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение вынес спортивный арбитражный суд (CAS). 

«Установлено, что госпожа Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 4.1 Общероссийских антидопинговых правил», - говорится в заявлении пресс-службы спортивного суда.

Дисквалификация спортсменки считается действительной с 25 декабря 2021 года, поэтому все результаты Валиевой, полученные после этой даты, считаются недействительными. В CAS уточнили, что они аннулируются со всеми «вытекающими из этого последствиями».

Напомним, что российскую фигуристку обвиняют в употреблении запрещенного препарата триметазидина, который нашли в доппинг-пробе 25 декабря 2021 года. Слушания по делу проходили осенью прошлого года. 

#Спорт #фигурное катание #CAS #дисквалификация #антидопинг #Камила Валиева
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