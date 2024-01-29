Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение вынес спортивный арбитражный суд (CAS).

«Установлено, что госпожа Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 4.1 Общероссийских антидопинговых правил», - говорится в заявлении пресс-службы спортивного суда.

Дисквалификация спортсменки считается действительной с 25 декабря 2021 года, поэтому все результаты Валиевой, полученные после этой даты, считаются недействительными. В CAS уточнили, что они аннулируются со всеми «вытекающими из этого последствиями».

Напомним, что российскую фигуристку обвиняют в употреблении запрещенного препарата триметазидина, который нашли в доппинг-пробе 25 декабря 2021 года. Слушания по делу проходили осенью прошлого года.