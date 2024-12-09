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Sky News: Британия пока не лишит гражданства Асму Асад

Асма Асад родилась и выросла в западном Лондоне, у нее имеется британское гражданство.
Ян Брацкий 2024-12-09 23:25:57
© Фото: Syrian Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press

Власти Великобритании пока не рассматривают вопрос о возможном лишении британского гражданства супруги Башара Асада Асмы. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на премьер-министра Британии Кира Стармера.

«Он отказался отвечать на вопрос о том, лишат ли жену Асада <...> британского гражданства. Сэр Кир заявил, что сейчас "слишком рано" принимать подобное решение», - сообщает телеканал.

Накануне представители вооруженной сирийской оппозиции по национальному телевидению заявили о взятии страны под свой контроль. Оставшийся в Сирии премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что установил контакт с оппозиционерами.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили, что после некоторых переговоров Башар Асад вместе с семьей покинул Сирию, поручив осуществить мирную передачу власти. Россия, при этом, в переговорах участия не принимала, отметили на Смоленской площади.

Асад и его близкие уже прибыли в Россию, которая предоставила им убежище. Официальная Москва также находится в контакте с сирийской оппозицией, лидеры которой уже гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории арабской республики.

Между тем, в сирийских городах Алеппо и Хама возобновили работу некоторые муниципальные учреждения, появилась связь.

#сирия #гражданство #Великобритания #асма асад #кир стармер
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