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Сирийская оппозиция гарантировала безопасность военных баз России

Сообщается, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции.
Сергей Лебедев 2024-12-08 21:22:14
© Фото: Ammar Safarjalani XinHua Globallookpress

Лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории арабской республики. Об этом со ссылкой на источник в Кремле сообщает ТАСС.

«Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции», - отмечает агентство.

Напомним, сегодня в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что российские военные базы в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. По данным ведомства, серьезной угрозы их безопасности нет.

Ранее стало известно, что бывший президент САР Башар Асад и члены его семьи находятся в Москве. В России им предоставили убежище.

#Россия #в стране и мире #сирия #РФ #оппозиция #Военные базы #Башар Асад
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