Сирийская оппозиция гарантировала безопасность военных баз России

Лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории арабской республики. Об этом со ссылкой на источник в Кремле сообщает ТАСС.

«Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции», - отмечает агентство.

Напомним, сегодня в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что российские военные базы в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. По данным ведомства, серьезной угрозы их безопасности нет.

Ранее стало известно, что бывший президент САР Башар Асад и члены его семьи находятся в Москве. В России им предоставили убежище.