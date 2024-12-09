Учреждения в Алеппо и Хаме возобновили работу

В сирийских городах Алеппо и Хама возобновили работу учреждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра административного развития страны Салям Сафаф.

По словам чиновницы, в этих городах заработали муниципалитеты. Между ними и столицей страны Дамаском есть связь. Министр назвала ситуацию в этих городах хорошей.

Вооруженная сирийская оппозиция и террористические группировки захватили Алеппо в конце ноября, а Хаму - в начале декабря.

Накануне стало известно, что Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Он поручил правительству обеспечить мирную передачу власти.

Сейчас Асад с семьей находится в Москве. Решение предоставить ему убежище принял Владимир Путин.

Российские военнослужащие обеспечивают безопасность военных баз в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, дальнейшую судьбу российских военных баз предстоит обсуждать с новыми властями арабской страны.