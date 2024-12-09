Песков: решение предоставить убежище Асаду и его семье принял Путин

Решение о предоставлении убежища бывшему сирийскому президенту Башару Асаду и его семье принял российский президент Владимир Путин. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, в воскресенье в министерстве иностранных дел России сообщили, что Башар Асад принял решение оставить пост президента. Он дал указание осуществить передачу власти мирным путем. Позже стало известно о прибытии экс-лидера САР и его близких в Москву.

Накануне представители сирийской оппозиции заявили о формировании переходного органа власти. У уже сегодня на здании посольства арабской республики в Москве установили новый флаг.