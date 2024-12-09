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Постпред РФ в Вене прокомментировал прибытие Асада с семьей в Москву

Россия предоставила бывшему сирийскому лидеру убежище исходя из соображений гуманитарного характера.
Ирина Егорова 2024-12-09 07:41:23
© Фото: SPAXinHua, Globallookpress

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердил, что сложивший с себя полномочия президент Сирии Башар Асад находится в Москве вместе с членами своей семьи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», - прокомментировал он. 

Накануне стало известно, что Россия предоставила бывшему сирийскому лидеру убежище. Оно предоставлено исходя из соображений гуманитарного характера. Башар Асад в результате усилившихся боевых действий с повстанцами оставил президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

До этого премьер-министр Сирии заявил, что правительство страны готово мирно передать власть любому руководству, которое выберет народ.

#Москва #сирия #михаил ульянов #Башар Асад #власть #постпред РФ в Вене
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